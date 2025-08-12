Santo Domingo, República Dominicana – Con el objetivo de ampliar las relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades de inversión, se desarrolla en la capital dominicana la Misión Empresarial “Del Corazón de Sudamérica al Corazón del Caribe”, un encuentro que reúne a representantes del sector privado de ambos países en un espacio estratégico para el fortalecimiento del comercio y la cooperación.

La delegación boliviana cuenta con la presencia de un importante número de empresarios y líderes gremiales, entre ellos el Dr. Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Gonzalo Morales, así como representantes de la Cámara Nacional de Exportadores (CANEB), la CAINCO Santa Cruz y autoridades del sector financiero nacional. Todos ellos buscan posicionar a Bolivia como un socio comercial confiable y con alto potencial de exportación.

La misión empresarial, promovida por la embajadora de República Dominicana en Bolivia, Sara Paulino, y el cónsul honorario de Bolivia en República Dominicana, Marcos A. Rivera, junto a su esposa María Susana León, se constituye como un hito empresarial. El encuentro contempla reuniones con las más altas autoridades dominicanas, entre ellas el presidente Luis Abinader; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez Gil; el ministro de Industria, Comercio y MiPyMes, Víctor “Ito” Bisonó Haza; el ministro de Turismo, David Collado Morales; el ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah Lajam; y la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía.

En el marco del Encuentro Empresarial Domínico–Boliviano, los empresarios bolivianos tendrán la oportunidad de sostener reuniones con sus pares dominicanos en sectores clave como turismo, minería, manufacturas y agroindustria, con especial énfasis en la promoción de productos de alto valor como el café, los vinos y el singani, buscando acceder al mercado caribeño y generar alianzas estratégicas.

“Esta misión representa una oportunidad única para proyectar a Bolivia como un país competitivo y atractivo para la inversión extranjera, así como para diversificar nuestras exportaciones con productos de calidad reconocida a nivel internacional”, destacó Kempff durante su intervención.

La agenda incluye rondas de negocios, encuentros sectoriales, visitas a zonas francas y actividades de networking. Se espera que estas acciones deriven en acuerdos concretos que impulsen la cooperación económica, fortalezcan el intercambio de experiencias y fomenten el desarrollo conjunto de proyectos.

Con este tipo de iniciativas, Bolivia avanza en su estrategia de integración económica internacional, fortaleciendo vínculos con mercados estratégicos y consolidando su presencia en el Caribe como un actor relevante para el comercio y la inversión.