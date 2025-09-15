Brenda Lafuente, quien denunció al presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada, rompió el silencio este lunes asegurando que durante los ocho meses de gestación y los diez meses de vida de su hijo no recibió “ningún tipo de apoyo, ni emocional, ni psicológico, peor económico” de parte del mandatario.

“Hasta la fecha no hemos recibido ni un solo centavo del padre de mi hijo”, declaró en entrevista con el periodista John Arandia, remarcando que la situación la llevó a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Lafuente cuestionó, además, la forma en que se intentó llevar adelante la prueba de ADN el pasado viernes. Según relató, la Fiscalía pretendía extraer las muestras solo a ella y a su hijo, postergando la toma al progenitor para otra fecha. “Eso no es correcto ni legal. La prueba debe realizarse con los tres presentes y de manera simultánea. No permitiré que se toque a mi hijo mientras el padre no esté aquí”, afirmó.

Por ello, la denunciante solicitó que el procedimiento se efectúe con un perito externo que garantice la cadena de custodia y evite cualquier manipulación. “Necesitamos transparencia y seguridad. Esta prueba no puede hacerse de otra forma”, enfatizó.

Asimismo, negó que el presidente Arce se haya enterado de la situación por los medios de comunicación, como él manifestó. Aseguró que el mandatario tenía conocimiento desde el 6 de abril de 2023 de que estaba embarazada. “Desde ese día él evitó cumplir con sus obligaciones como padre. Me bloqueó en distintas oportunidades y desde el 25 de julio de ese año ya no volví a saber de él”, señaló.

La defensa de la familia insistió en que la gravedad del caso amerita que el proceso se realice bajo estrictos protocolos y cuestionó la ausencia del mandatario en la prueba genética, pese a estar notificado.

El caso se encuentra en etapa de investigación y los próximos procedimientos judiciales serán determinantes para esclarecer la denuncia y establecer responsabilidades.