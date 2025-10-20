

El diputado Renán Cabezas afirmó que el triunfo del binomio Rodrigo Paz y María René Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en la segunda vuelta electoral, se consolidó gracias al respaldo del denominado voto “Evista”. Según explicó, este sector del electorado habría sido determinante para inclinar la balanza a favor del PDC en los comicios recientes.

Cabezas señaló que el voto “Evista” representa una respuesta contundente al sometimiento del imperio norteamericano y, al mismo tiempo, una reafirmación del espíritu soberano del pueblo boliviano. “Es un voto de dignidad y de defensa de nuestra independencia política y económica frente a los intereses externos”, manifestó.

El legislador también sostuvo que los grandes perdedores de esta segunda vuelta fueron “los traidores y corruptos”, haciendo alusión al expresidente Luis Arce Catacora y a otros sectores que, según dijo, “traicionaron los principios del proceso de cambio”.

Asimismo, mencionó que el bloque popular votó en contra de figuras que vulneraron derechos fundamentales, entre ellas Jorge ‘Tuto’ Quiroga, a quien recordó por su pasado vinculado a regímenes de dictadura.