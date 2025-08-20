El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, emitió un pronunciamiento desde el penal de Chonchocoro en el que confirmó que no respaldará a ninguna de las dos candidaturas que competirán en la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre.

En una carta difundida este miércoles, Camacho recordó que desde el inicio del proceso electoral acompañó el bloque de unidad conformado junto a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar, con el objetivo de enfrentar al Movimiento al Socialismo (MAS). Explicó que, en su momento, cumplió con el acuerdo apoyando a Samuel Doria Medina, quien había resultado mejor posicionado en las encuestas.

Sin embargo, señaló que el resultado de la primera vuelta, realizada el 17 de agosto, dio la victoria a Rodrigo Paz con más del 30% de los votos, lo que consideró una muestra de “madurez democrática” de la ciudadanía que rechazó la “guerra sucia” y optó por nuevas alternativas políticas.

“El objetivo histórico de estas elecciones está cumplido; se terminó la dictadura masista que durante 20 años nos llevó por el camino del abuso, la corrupción y el desastre económico”, escribió Camacho, quien remarcó que su decisión es mantenerse al margen de la segunda vuelta, confiando en la capacidad del electorado para elegir con conciencia.

El gobernador cruceño advirtió que el MAS y Evo Morales continúan representando un riesgo para la democracia, e instó a los candidatos que siguen en carrera a centrar sus campañas en propuestas y no en enfrentamientos.

“Debemos mantenernos unidos para lo que se viene. Exhorto a los candidatos a hacer una campaña limpia y sin agresiones”, concluyó en su pronunciamiento.