La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su máxima preocupación por la crisis de abastecimiento de diésel y gasolina que afecta al país, y demandó al Gobierno nacional transparentar la información sobre la provisión de hidrocarburos, ante el impacto directo que esta situación genera en la industria y la economía nacional.

A través de un pronunciamiento oficial, el ente industrial señaló que la escasez de combustibles está paralizando gradualmente las operaciones en diversos sectores productivos, con consecuencias en la provisión normal de bienes manufacturados tanto al mercado interno como al externo.

“La situación es crítica y requiere atención inmediata”, enfatiza la CNI, al advertir que la falta de diésel y gasolina, principales recursos para el transporte de materia prima y productos terminados, amenaza la estabilidad del aparato productivo y la seguridad alimentaria del país.

Entre los sectores más afectados se encuentran los vinculados a la producción de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos e insumos industriales, cuya cadena logística depende directamente del suministro energético.

La CNI planteó tres demandas concretas al Gobierno:

Transparencia en la información. Solicita brindar datos claros y precisos sobre el estado actual de la provisión de combustibles, para que la población y los actores productivos puedan tomar decisiones informadas. Certidumbre económica. Exhorta a generar confianza para el sector productivo y la ciudadanía, evitando el clima de inestabilidad que frena la producción. Prevención de la desinformación. Pide evitar rumores y especulación, que podrían agravar la crisis y generar consecuencias adicionales en el mercado.

Finalmente, el documento recuerda que la Constitución Política del Estado establece como deber del Poder Ejecutivo garantizar la seguridad alimentaria y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas. En ese marco, la CNI exhorta al Gobierno a adoptar medidas “prudentes, oportunas y responsables” para evitar un colapso del aparato productivo nacional.