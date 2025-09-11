La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó que la final de la Sudamericana 2025 ya no se disputará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, como estaba previsto, sino en Asunción, Paraguay.

La decisión fue tomada tras la última inspección técnica realizada al escenario cruceño, la cual determinó que las obras de remodelación y mejoras no podrán concluir en los plazos establecidos. El informe oficial calificó la situación como “desalentadora”, al señalar que ya se habían agotado los plazos razonables para culminar los trabajos.

En virtud de esta evaluación, la CONMEBOL aplicó el protocolo que establece que, ante la imposibilidad de cumplir con la sede designada, la final única debe trasladarse a la ciudad que albergó la edición anterior, lo que en este caso corresponde a Asunción.

“Se han iniciado de inmediato las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para coordinar la organización del evento, que mantendrá la fecha previamente definida”, señaló la institución en un comunicado.

La entidad explicó que el cambio busca preservar la alta calidad de la final, así como garantizar el cumplimiento de los compromisos con los hinchas, clubes participantes, empresas asociadas y medios de comunicación.

No obstante, aclaró que las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” continuarán, con miras a que Bolivia pueda albergar en el futuro este tipo de instancias. De hecho, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya expresó su interés en postular a Santa Cruz como sede de la final de la Sudamericana 2027.

Este giro representa un golpe para la expectativa boliviana, que veía en la final de 2025 una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa del país en materia deportiva. Sin embargo, la CONMEBOL enfatizó que el “Tahuichi” seguirá siendo parte de su agenda de infraestructura y que la posibilidad de ser sede en el futuro sigue abierta.