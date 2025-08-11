David Mamani, Ejecutivo Departamental de la Federación de Campesinos Tupac Katari, informó que el sector decidió de manera orgánica retirar su respaldo al bloque popular de Andrónico Rodríguez. La medida se toma en rechazo a las candidaturas de Mariana Prado y Susana Bejarano, figuras que, según el sector, no cuentan con respaldo social y representan a la “derecha tradicional”.

Mamani señaló que la falta de respuesta al pedido de cambiar estas postulaciones generó molestia, pues los campesinos se sienten engañados y excluidos de las decisiones políticas.

En la resolución aprobada, el sector no solo marca distancia de Andrónico, sino que anuncia la creación de un instrumento político propio que represente de manera real sus intereses. Asimismo, se confirmó que mantendrán un alejamiento político en las elecciones del próximo 17 de agosto.