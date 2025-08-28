

El ejecutivo departamental de la Federación Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, David Mamani, informó que el sector presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de La Paz para que se investigue a los hijos del presidente Luis Arce Catacora, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias.

Según Mamani, los cuestionamientos surgieron tras conocerse que los hijos del mandatario habrían accedido a créditos millonarios que posteriormente fueron utilizados para adquirir propiedades en el departamento de Santa Cruz.

El dirigente detalló además que se solicitó a la Fiscalía activar arraigo no solo contra los hijos de Arce, sino también contra el propio Presidente y sus ministros, con el objetivo de evitar cualquier intento de fuga que pueda dejar en la impunidad hechos de presunta corrupción.

Finalmente, Mamani advirtió que en el escenario político actual se percibe un pacto entre el arcismo y los candidatos que disputarán el balotaje, lo que, a su criterio, podría generar mayor incertidumbre en el país.