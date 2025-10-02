El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que los candidatos a la Vicepresidencia, Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre, confirmaron oficialmente su participación en el debate auspiciado por el órgano electoral. La autoridad presentó una nota firmada por ambos postulantes donde se manifiesta este compromiso.

Ávila precisó que en el documento se aprobó y coordinó la metodología del debate; sin embargo, aclaró que hasta el momento no se recibió ninguna solicitud formal de modificación ni observaciones respecto a los moderadores.

El vocal añadió que el TSE dará cumplimiento a los preacuerdos suscritos con ambas organizaciones políticas, garantizando que el encuentro se desarrolle con transparencia e imparcialidad.

El debate de los candidatos a la Vicepresidencia se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz.