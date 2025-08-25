

En un encuentro celebrado este lunes en la Fexpocruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y legisladores electos de Santa Cruz firmaron un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la promoción de la producción y la seguridad jurídica del sector agropecuario.

Los productores presentaron el documento “Sembrando diálogo y propuestas para reactivar Bolivia desde el campo”, que plantea, entre otros, el acceso a financiamiento, biotecnología y mercados externos. El acuerdo contempla la participación del presidente que resulte electo en la segunda vuelta electoral.

Entre los temas prioritarios destacan: