CAO y legisladores electos de Santa Cruz acuerdan impulsar el sector agropecuario
En un encuentro celebrado este lunes en la Fexpocruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y legisladores electos de Santa Cruz firmaron un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la promoción de la producción y la seguridad jurídica del sector agropecuario.
Los productores presentaron el documento “Sembrando diálogo y propuestas para reactivar Bolivia desde el campo”, que plantea, entre otros, el acceso a financiamiento, biotecnología y mercados externos. El acuerdo contempla la participación del presidente que resulte electo en la segunda vuelta electoral.
Entre los temas prioritarios destacan:
- Fortalecimiento de la seguridad jurídica, con penas más duras contra avasallamientos y abigeato.
- Acceso y desarrollo de biotecnología, incluyendo semillas mejoradas y eventos transgénicos.
- Protección de la propiedad privada y el derecho a la libertad de trabajo.
- Ley contra bloqueos de carreteras y garantía de suministro de combustibles.
- Estabilización económica y actualización de la Ley General del Trabajo.
- Políticas y normativas para el desarrollo del sector agropecuario nacional.