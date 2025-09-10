

El exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo Prijic, deberá guardar detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, tras la determinación asumida este miércoles por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer N° 25.

La resolución judicial, identificada con el número 97/2025, fue emitida luego de que las partes procesales expusieran la existencia de riesgos procesales, principalmente de fuga, que a criterio del juez hacen necesaria la reclusión preventiva del exautoridad.

Murillo es procesado en el marco del caso denominado “Gases Ecuador”, investigación en la que se lo acusa de tráfico ilícito de armas, tenencia y uso de armas no convencionales, además de incumplimiento de deberes.

Durante el gobierno de Áñez, el exministro fue considerado uno de los hombres de mayor poder dentro del gabinete. Con esta decisión judicial, deberá enfrentar el proceso desde el penal paceño mientras avanzan las investigaciones.