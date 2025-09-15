El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, formalizó ante la Fiscalía General del Estado una solicitud de arraigo, alerta migratoria, embargo e incautación de documentos contra los presuntos implicados en el caso de corrupción vinculado a la empresa subsidiaria Botrading, dedicada a la venta de combustibles.

El legislador explicó que esta acción se sustenta en el informe de investigación elaborado por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, cuyo trabajo fue aprobado en sesión plenaria y posteriormente derivado al Ministerio Público, a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia.

Alarcón señaló que la finalidad de su petición es asegurar la presencia de los investigados en el país y evitar un posible vaciamiento de bienes, mientras avanza el proceso judicial. Asimismo, advirtió que este caso constituye un nuevo desafío para que las instituciones de control actúen con transparencia y sin dilaciones.