

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión de investigación del caso Botrading, informó el legislador de Comunidad Ciudadana, José Maldonado.

El documento de 120 páginas revela presuntos indicios de corrupción en la compra y venta de combustibles a través de una empresa subsidiaria. Según Maldonado, existen señales de malversación de fondos y posibles responsabilidades de varias personas, dado que la empresa investigada carece de una estructura sólida y real.

El informe aprobado será derivado a la Fiscalía, la Contraloría General del Estado y la Presidencia, para que se tomen las acciones correspondientes.