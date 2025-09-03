

El fiscal Omar Yujra informó que la investigación del caso Botrading avanza y actualmente se indaga a más de seis personas por presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de una empresa intermediaria.

En el marco de las pesquisas, la Fiscalía tomó la declaración del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en calidad de testigo, para esclarecer detalles del proceso contractual con la empresa implicada. Yujra señaló que se cuenta con un cronograma de declaraciones informativas para determinar responsabilidades por delitos de daño económico al Estado, corrupción y enriquecimiento ilícito.

El fiscal también aclaró que no se descarta citar a otros implicados en el caso, incluyendo al hijo del Presidente Luis Arce, mencionado en los informes preliminares de la investigación. La intención es garantizar que todos los involucrados aporten información para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades penales.