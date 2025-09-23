

diputado de oposición Alejandro Reyes solicitó a la justicia que se proceda con la aprehensión del Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, debido a indicios de responsabilidad en actos de corrupción relacionados con el caso Botrading, que investiga presuntas irregularidades en la importación de combustibles.

Reyes aseguró que existe un riesgo eminente de fuga por parte de la autoridad, por lo que instó a activar el arraigo como medida cautelar. Además, señaló la necesidad de que el nuevo gobierno realice una auditoría exhaustiva para determinar responsabilidades en los últimos 20 años en las operaciones de compra y venta de combustibles.

El legislador también alertó que las altas autoridades de YPFB podrían estar aplicando estrategias de protección política para evadir responsabilidades en estos hechos.