El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, declaró este martes ante la Fiscalía de La Paz por el caso Botrading. A su salida evitó hablar con la prensa y rápidamente abordó un vehículo que lo esperaba en la calle Potosí.

La investigación se centra en las operaciones de compra de combustible realizadas a través de la empresa paraguaya Botrading, señaladas por presuntos sobreprecios que habrían generado un daño económico al Estado de 355 millones de dólares, según el diputado Carlos Alarcón.

El proceso avanza bajo acusaciones de corrupción, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad. En este marco, el exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, ya cumple cuatro meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.