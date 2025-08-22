

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que el informe de la comisión de investigación del caso Botrading será tratado en la próxima sesión plenaria, de acuerdo con lo acordado previamente entre las bancadas.

Yujra rechazó las acusaciones de supuesto encubrimiento, aclarando que el tratamiento del informe ya había sido programado, pero fue postergado a solicitud de un diputado de oposición para garantizar la presencia de ambas partes de la comisión.

El titular de Diputados señaló que la principal conclusión del documento es su remisión a la Contraloría y, posteriormente, al Ministerio Público.