El exgerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, manifestó que se presentará ante la Fiscalía en caso de ser convocado dentro del proceso en su contra por presunto incumplimiento de deberes. “No voy a huir del país”, afirmó en contacto con la prensa.

Flores explicó que cuenta con todos los descargos técnicos, legales, administrativos y de factibilidad respecto a la puesta en marcha de la planta industrial de papa, asegurando que no existen irregularidades en el proyecto.

Asimismo, descartó cualquier vinculación con un posible enriquecimiento ilícito y sostuvo que durante los cuatro años de su gestión en Emapa actuó bajo principios “morales, éticos y profesionales”.