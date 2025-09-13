El Tribunal de Justicia de La Paz otorgó este viernes detención domiciliaria a Alejandro Z., conocido como el “Joker”, acusado de presunto asesinato a una persona y herir a otras dos durante una riña ocurrida el 13 de abril en la zona de Sopocachi. El joven de 25 años se encontraba con detención preventiva en el penal de San Pedro desde el 16 de abril.

La determinación también benefició a su pareja, quien enfrenta cargos en el mismo proceso. Sin embargo, la familia de la víctima, a través de su abogado José Uriarte, anunció la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia. El objetivo es revertir la medida y que el principal acusado retorne a reclusión preventiva.

Según las investigaciones policiales, aquella madrugada Alejandro Z., disfrazado del personaje de cómic “Joker”, habría atacado con un arma blanca a tres personas, una de las cuales perdió la vida. Las otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un hospital.

La parte acusadora insiste en que la gravedad de los hechos y el riesgo procesal ameritan que el imputado permanezca privado de libertad mientras avanza el juicio. La apelación será revisada en los próximos días por una sala penal del TDJ de La Paz.