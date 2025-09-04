

Arturo Murillo, exministro de Gobierno, será deportado a Bolivia en un vuelo programado para las primeras horas de este jueves, tras cumplir condena en Estados Unidos. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó en QNMP, que se han diseñado dos planes operativos para asumir custodia inmediata en cuanto pise suelo boliviano.

El arribo está previsto inicialmente en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, donde permanecerá en un área aislada de seguridad hasta ser trasladado a La Paz. Una vez en la sede de gobierno, Murillo deberá responder a dos sentencias firmes y a varios procesos judiciales pendientes.

De acuerdo con Aguilera, entre los fallos que pesan en su contra se encuentran:

Caso Ecuador: adquisición irregular de agentes químicos y armamento, con una condena de 5 años y 4 meses.

Caso gases lacrimógenos: compra con sobreprecio de material antidisturbios, con una sentencia de 8 años de cárcel.

Además de estas condenas, Murillo enfrenta otros procesos en etapa de investigación relacionados con los hechos de Senkata, Sacaba y Huayllani, así como acusaciones de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. Entre ellas destaca el sobreprecio de aproximadamente 2,3 millones de dólares en la adquisición de gases lacrimógenos a través de una empresa intermediaria, cuyos responsables también fueron declarados culpables.

El viceministro explicó que la Policía Boliviana tomará control del exministro en el túnel de desembarque del avión. Una vez trasladado a La Paz, se evaluará si será remitido directamente al penal de San Pedro en cumplimiento de las sentencias, o si deberá pasar previamente por instancias judiciales para responder a los demás procesos.

Aguilera aclaró que Murillo viaja sin escolta policial boliviana desde Estados Unidos, en cumplimiento de los actuales protocolos migratorios de ese país, y que comparte el vuelo con otro ciudadano deportado. Este segundo caso no tiene relación con Murillo y responde a las nuevas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que endurecieron los procedimientos de deportación.

“El país debe tener la certeza de que, una vez en territorio boliviano, se dará cumplimiento inmediato a las sentencias firmes y se avanzará con los procesos pendientes, siempre bajo el marco de la ley”, sostuvo Aguilera.