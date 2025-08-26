La audiencia para revisar la detención preventiva de Jeanine Áñez fue suspendida tras una excepción de incompetencia presentada por su defensa, que pide que el proceso se tramite vía juicio de responsabilidades y no en la justicia ordinaria.

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba fijó una nueva audiencia para el viernes 29 de agosto a las 08:30, en modalidad virtual, y dispuso suspender los plazos procesales hasta resolver el incidente. Áñez participó desde el penal de Miraflores, acompañada de sus abogados.

El caso investiga las muertes ocurridas en Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, durante un operativo policial-militar en el puente Huayllani, donde 10 personas fallecieron y decenas resultaron heridas.