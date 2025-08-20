La empresa Shell afirmó que mantiene un litigio con el Estado boliviano por presunto incumplimiento de contratos, pagos devengados y persecución judicial en el marco de operaciones petroleras.

Al respecto, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, aclaró que ese proceso fue anulado y que actualmente no existe ninguna demanda formal contra Bolivia. Precisó que lo único que se presentó fue una nota en la que la compañía expresó la intención de activar un laudo arbitral, aunque todavía no se inició ningún trámite oficial.

Saravia remarcó que el Gobierno está evaluando la información y recordó que, además de los reclamos de la compañía, también corresponde exigir a Shell el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos firmados en el país.