El Viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que la denuncia por presunto contrabando de combustibles contra el Presidente de YPFB, Armín Dorgathen, es una “vulgar calumnia” y un tema con motivaciones políticas y económicas.

Torrico señaló que la acusación se presentó ante un fiscal, quien incluso emitió una orden de aprehensión, pero aclaró que existen decretos y descargos legales que justifican la exportación de gas, por lo que la decisión del fiscal deberá ser revisada.

El viceministro enfatizó que detrás de la denuncia hay intereses que buscan desestabilizar la gestión de YPFB, y consideró que la justicia se prestó a un uso indebido del proceso. Según la autoridad, la situación no solo afecta a la empresa estatal, sino también al normal desarrollo de las operaciones energéticas en el país.

