

En plena jornada electoral, El Popular Bolivia conversó con Mónica Frassoni, presidenta del Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE/ECES), quien explicó el rol de la institución durante las Elecciones Generales 2025.

El CEAE, respaldado por la Unión Europea, participa en Bolivia con un programa de asistencia técnica y apoyo estructural, enfocado en reforzar la transparencia del proceso y acompañar la labor del Tribunal Supremo Electoral.

La misión incluye la formación de observadores nacionales, el fortalecimiento de la logística electoral y el acompañamiento al escrutinio, con el objetivo de aportar confianza y credibilidad a la jornada.

Funciones principales del CEAE en Bolivia este 17 de agosto:

Apoyo técnico al TSE en la organización de la jornada.

Capacitación de observadores nacionales acreditados.

Asistencia en temas de estructura y logística electoral.

Acompañamiento a la sociedad civil y organismos de observación.

Con sede en Bruselas y presencia en distintos países desde 2012, el CEAE participa por primera vez en Bolivia y en América Latina, en un momento clave para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.