

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia a solo el 1% para este año, convirtiéndose en la cifra más baja de toda la región, según su informe de perspectivas económicas publicado este jueves.

La nueva estimación representa una reducción respecto al informe de agosto, cuando el organismo de Naciones Unidas proyectaba un crecimiento del 1.5%. El ajuste llega a pocos días de la transición de mando, con Rodrigo Paz asumiendo la Presidencia el 8 de noviembre, en medio de una compleja situación económica.

De acuerdo con el reporte, Bolivia se ubica en la parte inferior del ranking regional, junto a México (0.6%). En contraste, los países que liderarán el crecimiento en 2025 son Venezuela (6%), Paraguay (4.5%) y Argentina (4.3%). En tanto, Cuba (-1.5%) y Haití (-2.3%) serán las únicas economías con crecimiento negativo.