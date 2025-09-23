El economista y analista Gonzalo Chávez respondió con dureza a las recientes declaraciones del candidato a la vicepresidencia por el PDC, Edman Lara, quien afirmó que prefiere autoridades “honestas aunque no tengan profesión” antes que personas con títulos que usan su inteligencia para aprovecharse de la gente humilde.

Chávez calificó esta postura como peligrosa y engañosa:

“Este comentario tiene más problemas que un examen de cálculo básico. Confunde ignorancia con virtud, diplomas con delitos. Según esa lógica, la honestidad se mide en horas de ausencia escolar. Decir que quienes no pasaron por la universidad son más honestos es como creer que la castidad depende de no entrar a la clase de biología”.

El economista enfatizó que la educación no garantiza santidad, pero tampoco es sinónimo de corrupción. “No tener título no convierte a nadie en santo, así como tenerlo no lo condena inmediatamente a ser un villano”, subrayó. Para Chávez, la educación es una herramienta clave que permite desarrollar pensamiento crítico, sensibilidad social y capacidad de asumir responsabilidades.

Asimismo, advirtió que este tipo de mensajes desde la política tienen efectos nocivos: “Mina la confianza en la educación, desincentiva el estudio y convierte la política en un show barato donde gana quien menos sabe. Menos formación significa menos productividad y más improvisación, y ya sabemos que la improvisación estatal no suele salir barata”.

Finalmente, remarcó que la honestidad no depende de los títulos, sino de las acciones concretas: “La honestidad se mide en actos. Desacreditar la educación para ensalzar a los que no la tienen es una receta peligrosa y antigua. Fomenta resentimiento, divide a la sociedad y nos condena a gobiernos que confunden el PIB con el GPS”.