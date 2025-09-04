

El excandidato presidencial Chi Hyung Chung anunció públicamente su respaldo a la candidatura de Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, quienes representan a la Alianza Libre en la segunda vuelta electoral.

Chi aseguró que su decisión marca “el inicio de una nueva etapa política” en Bolivia, señalando que apuesta por un cambio verdadero y la esperanza de mejores días para el país. Explicó que existen coincidencias programáticas con Tuto en áreas clave como el libre comercio, la apertura de mercados asiáticos, además de propuestas en educación y salud.

El ex aspirante presidencial indicó que su apoyo no fue improvisado, sino resultado de un amplio análisis y de reuniones políticas realizadas junto a sus seguidores, quienes coincidieron en la necesidad de sumar fuerzas en este proceso electoral decisivo.