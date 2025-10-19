

El vicepresidente David Choquehuanca, tras emitir su voto este domingo, envió un mensaje de reflexión a los candidatos y futuros gobernantes del país. La autoridad llamó a que el próximo gobierno trabaje por el bienestar del pueblo boliviano y no por intereses partidarios.

“Quienes ganen deben gobernar para el pueblo y no para su partido”, manifestó Choquehuanca, recordando que un verdadero líder no puede dividir al país ni fomentar la confrontación entre bolivianos.

El Vicepresidente insistió en que Bolivia necesita superar la polarización y construir un proyecto común basado en el respeto, la inclusión y la unidad nacional. Subrayó que los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país solo podrán resolverse si las autoridades electas priorizan el diálogo y la cooperación entre todos los sectores.

Finalmente, Choquehuanca destacó la importancia de que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de paz y madurez democrática, reafirmando que el voto de cada ciudadano es una expresión de esperanza y compromiso con el futuro de Bolivia.