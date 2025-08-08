

El Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz emitió un pronunciamiento en el que expresa su respaldo institucional a la periodista y abogada Cecilia Bellido, conductora del programa Que No Me Pierda de Red Uno, luego de un reciente intercambio con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, durante una entrevista televisiva.

En el comunicado, la organización destacó que Bellido desempeñó su labor periodística “con responsabilidad ética, social y profesional”, investigando hechos de interés público en el marco de los principios que rigen la profesión.

El documento recuerda que el ejercicio periodístico en Bolivia está protegido por la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y mecanismos de autorregulación, así como por estándares internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, el Círculo de Mujeres Periodistas reafirmó que el periodismo tiene la función de informar, cuestionar e investigar con rigor, y que las autoridades públicas, especialmente quienes ejercen cargos de alta investidura, están obligadas a responder con respeto y claridad a las demandas de la prensa.

La entidad señaló que cualquier manifestación de descalificación o actitud hostil hacia periodistas vulnera los principios democráticos y la libertad de expresión, y exigió que las mujeres periodistas reciban un trato digno y respetuoso en el ejercicio de su labor.