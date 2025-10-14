El Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezado por su presidente Stello Cochamanidis, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para presentar un proyecto de ley y un decreto que buscan permitir la compra directa de combustibles, sin la intermediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según Cochamanidis, la iniciativa tiene el objetivo de “acabar con la burocracia estatal” y facilitar el acceso a combustibles ante la crítica escasez que atraviesa el país. “Queremos que la venta directa reduzca las colas, agilice la distribución y devuelva la normalidad a las actividades productivas”, afirmó.

El dirigente cívico también denunció que existen más de 600 cisternas varadas en Santa Cruz, con cerca de 20 millones de litros de diésel y gasolina que no pueden ser distribuidos debido, según él, a la inacción y falta de gestión del Gobierno central.