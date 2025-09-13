La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de su presidente Eduardo Olivo, se pronunció respecto a la propuesta de un nuevo diferimiento automático de créditos, calificándola como una medida “irresponsable” que podría agravar la ya delicada situación económica del país.

“Valoramos los intentos del Gobierno por ofrecer alivio en momentos difíciles, especialmente a sectores como las pymes y la vivienda social. Sin embargo, un diferimiento automático sin criterios claros de segmentación entre deudores pone en riesgo la liquidez bancaria, afecta la confianza de los ahorristas y podría perjudicar la recuperación del financiamiento productivo”, sostuvo Olivo.

El titular de la CNC recordó que las entidades financieras ya vienen atendiendo, de manera responsable, las solicitudes de reprogramación de los clientes en base a análisis técnicos. “Esta práctica debe continuar de la misma manera. Es la única forma de garantizar tanto el bienestar de los deudores como la estabilidad del sistema financiero y del mercado crediticio”, enfatizó.

Olivo advirtió además que el entorno actual es de iliquidez y que los depósitos muestran una tendencia a la baja. “Un nuevo diferimiento frenaría aún más el financiamiento de nuevos proyectos y reduciría la inyección de capital de operaciones para las empresas”, explicó.

En ese sentido, la CNC rechazó de manera categórica la propuesta de un diferimiento automático de créditos y alertó que su aplicación “pondría en serio peligro la ya frágil estabilidad económica del país”.