La Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó su “profunda preocupación” por la incorporación del Proyecto de Ley PL-528/2024-2025, denominado “Fomento y Desarrollo del Complejo Productivo Lácteo en Bolivia”, en la agenda de la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla la creación del Fondo Productivo Lácteo “Leche Para Crecer”, con características similares al Fondo Pro Leche.

La institución advirtió que la propuesta es muy parecida a los proyectos PL-412/2024 y PL-470/2024, los cuales fueron rechazados en sesión plenaria en abril de este año. Recordó además que, según el artículo 163 inciso 9 de la Constitución, un proyecto de ley que ha sido rechazado no puede volver a ser tratado en la misma legislatura, sino recién en la siguiente.

Otro punto cuestionado es la falta de socialización con los sectores productivos antes de su presentación, lo que, según la CNI, vulnera los principios de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información.

La Cámara solicitó el archivo definitivo del proyecto y llamó a respetar los procedimientos legislativos para garantizar la seguridad jurídica y un ambiente adecuado para el fortalecimiento del sector productivo nacional. Finalmente, la CNI reiteró su disposición al diálogo con autoridades y actores económicos para trabajar en normas consensuadas que impulsen la industria boliviana.