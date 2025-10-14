

La Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de Diputados, Olivia Guachalla, informó que esta instancia está a la espera de la llegada del proyecto de ley para llevar adelante las elecciones subnacionales. La iniciativa debe ser remitida desde la presidencia de la Cámara Baja.

No obstante, la diputada adelantó que se aprobará la norma para que el Tribunal Supremo Electoral pueda ejecutar el proceso dentro de los plazos establecidos por la ley, que establece un periodo de 120 días.

Guachalla señaló que la convocatoria debería ser lanzada en el mes de noviembre, tomando en cuenta que la comisión sesionará y priorizará la normativa.