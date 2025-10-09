

La presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, informó que esta instancia legislativa aprobó la ley de indulto que beneficiará a miles de privados de libertad y contribuirá a descongestionar los recintos penitenciarios del país.

Arce precisó que el beneficio se aplicará a internos que tengan condenas de hasta 15 años y hayan cumplido una parte de su sentencia. Sin embargo, aclaró que la norma no alcanzará a personas privadas de libertad por delitos considerados graves o excluyentes, como genocidio, terrorismo, feminicidio, asesinato, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, entre otros.

La legisladora explicó que la ley ahora pasa directamente a consideración del plenario de la Asamblea Legislativa, que deberá aprobarla para su posterior promulgación por el Órgano Ejecutivo.