La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó este martes, por unanimidad y en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley de convocatoria para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La información fue confirmada por la presidenta de esta instancia legislativa, Olivia Guachalla.

Guachalla precisó que la norma fue aprobada sin modificaciones respecto al texto remitido, por lo que los plazos se mantienen inalterables: 45 días a partir de su aprobación en el plenario. Además, aclaró que el proyecto no requiere volver al Senado.

Con este paso, se prevé que la Cámara de Diputados convoque en los plazos previstos a una sesión para sancionar la ley, lo que permitirá la conformación de una comisión mixta encargada de organizar el protocolo de convocatoria. Esta comisión deberá definir los requisitos, exámenes y calificaciones que se aplicarán a los postulantes para el proceso de selección de nuevas autoridades del TSE.