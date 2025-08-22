

El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, informó que la Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de ley que establece la convocatoria para la designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La iniciativa busca garantizar que la actual legislatura concluya con la definición del proceso, tomando en cuenta que el mandato de los actuales vocales del TSE fenecerá el 19 de diciembre de este año.

Según Ticona, está previsto que el próximo martes se convoque a una sesión plenaria en el Senado, en la que se procederá a la evaluación, análisis y eventuales complementaciones al proyecto. En caso contrario, podría incluso ser rechazado.