La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Betty Yañíquez, informó que se aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que elimina el matrimonio infantil y adolescente. La propuesta pasará ahora al pleno de la Cámara Baja para su debate y eventual sanción.

Yañíquez explicó que la norma busca proteger a los adolescentes, evitar la vulneración de sus derechos y erradicar la naturalización de estas uniones que, según señaló, tienen efectos negativos en la sociedad y en la vida de quienes no llegan a vivir plenamente su infancia.

Asimismo, indicó que en la actualidad estos matrimonios son avalados en algunos casos por los propios padres de familia y respaldados por ciertas instancias judiciales que no consideran las consecuencias a largo plazo. Con la nueva ley, se pretende corregir estas prácticas y garantizar el derecho de las niñas y adolescentes a una infancia libre de presiones y violencia.