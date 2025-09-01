La diputada de Creemos, María Rene Álvarez, informó que la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados realizará una sesión para evaluar el fallo del Tribunal Agroambiental, que establece medidas cautelares para prevenir incendios forestales durante la pausa ambiental.

Álvarez señaló que se tiene previsto llevar a cabo inspecciones en el Parque Tunari y en el Noel Kempff Mercado, con el objetivo de evaluar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación de incendios y focos de calor.

La legisladora destacó que estas inspecciones permitirán verificar las demandas locales, el apoyo a los bomberos forestales que trabajan intensamente para controlar los incendios y el cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes en las zonas protegidas.