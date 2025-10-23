

La comisión encargada de la transmisión de mando presidencial realizó una visita al hemiciclo de la Asamblea Legislativa con el objetivo de definir la logística y los espacios destinados a los presidentes, delegaciones internacionales y autoridades nacionales que participarán en el acto de posesión del nuevo gobierno.

El vicecanciller Elmer Catarina informó que durante la inspección se revisaron los ambientes donde se desarrollará la ceremonia, a fin de garantizar el orden y la correcta disposición de los invitados.

La comisión estuvo acompañada por las esposas del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente electo Edman Lara, quienes participaron de la evaluación de los preparativos. Catarina añadió que actualmente se trabaja de manera conjunta en el consenso final de las invitaciones oficiales, que serán enviadas a los 140 países con los que Bolivia mantiene relaciones diplomáticas.