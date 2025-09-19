El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, informó que la próxima semana la Comisión de Constitución del Senado evaluará el proyecto de ley que plantea la suspensión temporal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo con el legislador, la propuesta normativa será analizada bajo parámetros constitucionales y legales, tomando en cuenta las observaciones que surgieron en torno a la organización de las elecciones judiciales. Flores indicó que existen cuestionamientos sobre supuestas irregularidades en este proceso, que habrían derivado en un accionar parcializado y contrario a la normativa electoral.

Sin embargo, el parlamentario adelantó su desacuerdo con la posibilidad de prorrogar el mandato de las autoridades de distintos órganos del Estado. Señaló que no existe un fundamento legal que respalde una decisión de esa naturaleza y que cualquier determinación debe ceñirse estrictamente a lo que establece la Constitución Política del Estado.