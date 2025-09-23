

El senador Henry Montero (Creemos) informó que la comisión especial que investiga el denominado “golpe fallido” del 26 de junio de 2024 entregará su informe conclusivo la próxima semana al pleno del Senado. Este documento será clave para su aprobación y posterior derivación a las instancias judiciales correspondientes, a fin de que se continúen las investigaciones y se determinen responsabilidades legales.

Montero detalló que la investigación incluye 27 declaraciones de personas vinculadas directa o indirectamente al caso. Sin embargo, denunció que desde el Ejecutivo se habrían presentado obstáculos que dificultaron el trabajo de la comisión, destacando el impedimento para entrevistar al excomandante del Ejército, Juan José Zuñiga, cuya información es considerada crucial para esclarecer los hechos.

El senador enfatizó que la comisión cumplió con su mandato dentro de los plazos establecidos y que la entrega del informe permitirá al Senado tomar decisiones informadas sobre los pasos legales a seguir, reforzando la transparencia y el control político sobre situaciones que involucran la seguridad y estabilidad del país. Además, Montero hizo un llamado a todas las instancias del Estado para facilitar la investigación y evitar cualquier intento de obstaculizar la recopilación de pruebas.