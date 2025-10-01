La comisión mixta de investigación del caso Botrading solicitó formalmente una reunión con la comisión de fiscales a cargo del proceso por la venta irregular de combustibles, informó el diputado Enrique Urquidi.

El legislador explicó que el objetivo es exponer de manera directa los alcances de la investigación, así como los hallazgos y argumentos que respaldan el trabajo legislativo, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones con base sólida.

Urquidi señaló que la coordinación con el Ministerio Público es fundamental, ya que se requiere una explicación detallada sobre la documentación recopilada para que la fiscalía cuente con mayores elementos de convicción y pueda aplicar las sanciones correspondientes a los responsables del caso.