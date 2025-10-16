En nombre de la bancada, el diputado Enrique Urquidi manifestó su consternación y envió sus condolencias a la familia del parlamentario. “Gustavo fue un gran profesional que aportó al país en distintos ámbitos. Su partida deja un gran vacío en nuestra bancada, donde destacó por su trabajo, su carisma y su compromiso con Bolivia”, expresó Urquidi visiblemente afectado.

Aliaga, quien representaba a la oposición desde las filas de Comunidad Ciudadana, es recordado por sus colegas como una persona íntegra, con vocación de servicio y entrega por su región y el país.