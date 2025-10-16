El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, informó que se envió una nota formal al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, solicitando el aplazamiento del tratamiento para la designación del nuevo Contralor General del Estado, y que este tema sea considerado por la próxima legislatura.

Urquidi anticipó el rechazo de su bancada a la designación impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS), al considerar que solo busca garantizar impunidad y proteger a las autoridades salientes acusadas de corrupción.

“Esta decisión del Gobierno constituye un atropello más al Estado de Derecho. Vamos a hacer todos los esfuerzos políticos y legales necesarios para evitar este extremo”, declaró el legislador opositor.