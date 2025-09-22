

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), Manuel Morales, manifestó su profunda preocupación por la falta de celeridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encarar la elección de los nuevos vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Según Morales, los plazos son extremadamente cortos, pues en aproximadamente 45 días deberían estar designadas y posesionadas las nuevas autoridades. En caso de que la Asamblea no active el proceso de preselección y elección, el país corre el riesgo de ingresar en un vacío institucional que podría afectar la legalidad y la continuidad de los procesos democráticos.

El dirigente recordó que el mandato de los actuales vocales fenece el 19 de diciembre, por lo que el tiempo para actuar es limitado. “La Asamblea no puede seguir dilatando esta decisión, se debe garantizar que el relevo de autoridades se realice en el marco de la ley y dentro de los tiempos establecidos. Caso contrario, se estaría poniendo en riesgo la transparencia y estabilidad del sistema democrático”, afirmó.

Morales insistió en que la convocatoria debe ser inmediata y que las fuerzas políticas en la Asamblea deben asumir su responsabilidad histórica, dejando de lado intereses partidarios. A su juicio, la falta de acción no solo debilitaría la institucionalidad electoral, sino que también generaría incertidumbre en torno a la organización de futuros comicios.