

La justicia sentenció a Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada a 8 y 2 años de prisión, respectivamente, por la compra irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola del COVID-19, en la gestión de Jeanine Áñez.

El daño al Estado supera los $us 10,4 millones. Según el procurador Ricardo Condori, los equipos marca GUANZHOU YUESHEN modelo YSAV400A incumplían 40 ítems técnicos establecidos en el proceso de contratación.

Ambos cumplirán su condena en el penal de San Pedro y deberán pagar multas. Otros seis acusados fueron absueltos, pero la Procuraduría anunció que apelará el fallo.