

El proyecto de ley de compra directa de combustibles genera preocupación en el sector del transporte, luego de que el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, denunciara que la propuesta no fue consultada con el gremio.

Gómez advirtió que el sector rechaza cualquier incremento en los precios del diésel y la gasolina que pudiera contemplar la nueva normativa. En caso de que se produzca un ajuste al alza, anunció que se convocará a un ampliado nacional para analizar medidas y definir acciones.

El dirigente alertó que un incremento en los combustibles impactaría directamente en la canasta familiar, en el precio de los pasajes y en los costos de mantenimiento del transporte público, generando un efecto multiplicador en toda la economía nacional y un rechazo generalizado de la población.