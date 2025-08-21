

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció sanciones históricas contra Independiente de Avellaneda (Argentina) y Universidad de Chile (Chile), luego de los graves incidentes ocurridos el 20 de agosto durante la Copa Sudamericana 2025.

Tras un análisis exhaustivo de los informes arbitrales, de la Comisión de Árbitros, de la Dirección de Competiciones y de Seguridad, así como de los antecedentes remitidos por los órganos disciplinarios, la entidad resolvió aplicar medidas ejemplificadoras que impactan directamente en la continuidad de ambos clubes en torneos internacionales.

Las resoluciones adoptadas

Descalificación inmediata: Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedan fuera de la actual edición de la Copa Sudamericana 2025. En consecuencia, Alianza Lima (Perú) es promovido automáticamente a las semifinales.

Exclusión futura: Ambos equipos no podrán participar en torneos organizados por CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana) durante las temporadas 2026 y 2027, aun cuando logren la clasificación a través de sus ligas locales.

Cierre del estadio: El Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, propiedad de Independiente, permanecerá inhabilitado de manera indefinida para albergar partidos internacionales, hasta que se garantice el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura exigidas.

Tolerancia cero a la violencia

En el comunicado oficial, la CONMEBOL reafirmó su compromiso con la integridad deportiva, la seguridad en los estadios y el respeto estricto a la normativa, subrayando que hechos de violencia e indisciplina no serán tolerados bajo ninguna circunstancia.

La decisión marca un precedente sin antecedentes recientes en el fútbol sudamericano y reconfigura la llave semifinal de la Sudamericana 2025, otorgando un pase directo al club peruano Alianza Lima.

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, disputado la noche del 20 de agosto en Buenos Aires, terminó en un caos absoluto. Hinchas de ambos equipos protagonizaron violentos enfrentamientos dentro y fuera del estadio, lo que obligó a suspender el encuentro. El saldo preliminar fue de al menos 20 heridos y más de 90 detenidos, según informaron las autoridades locales.