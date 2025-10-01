El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó este martes que se mantiene en vigencia la orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, dentro del proceso abierto por violencia familiar.

Ríos explicó que, pese a conocerse el desistimiento de la denuncia por parte de la víctima, la autoridad competente aún no notificó oficialmente a la Policía sobre esa determinación, por lo que la orden de captura continúa activa hasta que la justicia emita una resolución definitiva.

El ministro recalcó que este tipo de denuncias deben ser tratadas con responsabilidad y sin ningún tipo de manipulación. “Las acusaciones de violencia deben investigarse correctamente. No se puede politizar ni revictimizar estos hechos”, señaló.

La Fiscalía había emitido la orden de aprehensión luego de que Arce Mosqueira no se presentara a declarar en el caso, mientras que el desistimiento de la denunciante fue presentado ante el Ministerio Público este martes. Ahora será la justicia la que defina el futuro del proceso.