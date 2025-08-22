La Asamblea Legislativa Plurinacional no aprobó este jueves los créditos externos gestionados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), lo que generó fuertes críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

El legislador advirtió que la decisión constituye un “sabotaje a la economía nacional” y lamentó lo que calificó como un “doble discurso” por parte de senadores y diputados que, dijo, proclaman la necesidad de atender la crisis y las demandas sociales, pero luego rechazan los mecanismos de financiamiento.

Según Yujra, los créditos estaban destinados en parte a garantizar la compra de combustibles y viabilizar el voto en el exterior, dos áreas que considera esenciales en la coyuntura actual.

También cuestionó que no se cumpla con los acuerdos alcanzados en reuniones de bancada entre las tres principales fuerzas políticas, recordando que “el pueblo termina siendo el más perjudicado” frente a la falta de recursos para afrontar la crisis de carburantes.

El tema volverá a ser evaluado en próximas sesiones, aunque las posiciones encontradas anticipan un debate complejo en torno al endeudamiento externo y sus condiciones.